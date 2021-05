Limited Run Games se vuelve socio oficial de Xbox

Limited Run Games ha hecho un increíble trabajo introduciendo ediciones físicas para juegos que normalmente no hubieran tenido. Por ejemplo, a principios de este año anunciaron un fantástico lanzamiento físico para Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition. Desafortunadamente, su enfoque parecía estar dirigido primordialmente en títulos de PlayStation y Switch, aunque eso cambiará dentro de poco.

En un reciente podcast de Xbox Epansion Pass, los cofundadores de Limited Run Games, Douglas Bogart y Josh Fairhurst, hablaron sobre la falta de juegos de Xbox que la compañía ha producido. Ambos aseguran que Limited Run Games se volverá socio oficial de Xbox, y con suerte, empezarán a lanzar más títulos para esta plataforma.

“Estamos progresando bastante bien. Ahora somos socios oficiales de Xbox, así que pronto tendremos más cosas por revelar. De hecho sucedió el año pasado, pero nos tardamos en anunciarlo por todo el papeleo involucrado. Trabajamos con Bethesda todo el tiempo y Microsoft acaba de comprar Bethesda, y es bastante raro que los lanzamientos de DOOM que hemos hecho no están en Xbox – no tiene sentido. Trabajamos muy seguido con Double Fine – hemos lanzado varios de sus juegos. Ahora que estamos con Xbox, nuestra prioridad será lanzar más juegos para esas consolas.”

Para los coleccionistas esta es indudablemente una gran noticia, pero desafortunadamente seguimos sin tener detalles como fecha exacta de lanzamiento o los títulos que serán relanzados para estas plataformas. Con suerte, Limited Run Games nos dará más detalles en el futuro.

Fuente: iHeart