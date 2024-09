Legendario músico participará en DLC de Sea of Stars

Hace una semana se dio un anuncio bastante esperado por parte de los fanáticos del mundo RPG, y eso se fue justamente la revelación de Throes of the Watchmaker, contenido DLC que será totalmente gratuito para el querido Sea of Stars. Y conforme más información va saliendo a la luz, hay una noticia muy llamativa para quienes se sienten nostálgicos con los videojuegos de Super Nintendo.

Yasunori Mitsuda, el legendario compositor conocido por su trabajo en Chrono Trigger, ha sido confirmado como uno de los colaboradores para el próximo DLC. Este anuncio ha generado gran expectación entre los fanáticos de los juegos de rol y de la música de videojuegos, pues Mitsuda ha dejado una huella imborrable en la industria con sus emotivas y envolventes composiciones. Según los desarrolladores, el nuevo contenido descargable contará con música original, lo que promete enriquecer aún más la experiencia inmersiva del juego. El DLC no solo traerá nuevas melodías, sino también una historia completamente nueva para que los jugadores exploren. Se ha revelado que los protagonistas de Sea of Stars vivirán aventuras inéditas que expandirán el universo del juego y profundizarán en la narrativa, manteniendo el estilo característico que ha cautivado a la audiencia desde su lanzamiento. Este añadido narrativo pretende ofrecer una experiencia fresca y emocionante tanto para quienes ya completaron la historia principal como para nuevos jugadores que se unan al viaje. La colaboración de Mitsuda ha sido celebrada por los seguidores del compositor, quienes lo ven como una pieza clave en la creación de momentos épicos y emocionales dentro de los juegos. Si bien los detalles específicos sobre la trama del DLC aún son escasos, las expectativas son altas debido a la combinación de la música y el equipo detrás de Sea of Stars, conocido por su atención al detalle y su fidelidad a la estética de los JRPG clásicos. Aunque no se ha fijado una fecha exacta para el lanzamiento del DLC, los desarrolladores han indicado que su llegada está prevista para la primavera de 2025. Los fanáticos deberán esperar un poco más para poder disfrutar de este contenido adicional, pero con la promesa de una nueva historia y la banda sonora renovada, la espera sin duda valdrá la pena. Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Vía: Gonintendo Nota del autor: Será un sueño que este juego cuente con música de Mitsuda, pues no solo estuvo en Chrono Trigger, sino que también es el principal compositor de la serie Xenoblade Chronicles.