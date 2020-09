Las ventas del Xbox One X aumentaron un 747% el día de las preordenes del Series X

Una de las mayores criticas que ha recibido Xbox últimamente tiene que ver con los nombres que han elegido para sus consolas. No todos pueden distinguir entre Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X y Xbox Series S, y eso es algo que ha quedado claro el día de hoy. Mientras que muchos se apresuraron a pre-ordenar una plataforma de siguiente generación, otros compradores pudieron haber adquirido la consola incorrecta.

Como señalaron algunos usuarios en Twitter, el Xbox One X ha subido en las listas de compras en Amazon y se registró un aumento del 747% en las ventas de esta consola. Lo interesante de esto es que hoy comenzaron las pre-ordenes del Xbox Series X, así que es muy posible que muchos compradores se confundieron al momento de elegir el Xbox correcto. Puedes checar el ranking de lo más vendido en Amazon aquí, recuerda que las posiciones cambian constantemente.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol… Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) September 22, 2020

Sin embargo, es posible que muchas personas optaron deliberadamente por el Xbox One X. Al final del día, la familia One seguirá recibiendo soporte por parte de Microsoft, el One X es más poderosa que un Series S y el hecho de que este modelo esté a punto de ser descontinuado pudo incitar a las personas a comprar esta consola. Todo es posible hoy en día.

En temas relacionados, un rumor señala que Microsoft ha comprado a SEGA y mañana se daría el anuncio. De igual forma, la compañía ha revelado los nuevos accesorios que estarán a la venta junto del Xbox Series X y Series S.

Vía: Andrew Alerts