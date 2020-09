Ubisoft pide disculpas por excluir a las mujeres en un vídeo de Assassin’s Creed

A lo largo de los últimos meses, Ubisoft se ha visto envuelto en una serie de escándalos y críticas por la conducta laboral inapropiada que se encontraba presente dentro de la compañía. Aunque se ha mencionado que ya se están llevando a cabo los cambios necesarios para mejorar el ambiente laboral, parece que aún hay un par baches en el camino, esto debido a que recientemente publicaron un vídeo sobre Assassin’s Creed, el cual no incluye a ninguna de las protagonistas de la serie.

El día de ayer, la cuenta de Assassin’s Creed UK publicó un vídeo titulado The blade is back, el cual se enfoca en la icónica navaja oculta de la serie, la cual parece que tendrá una mayor importancia en Valhalla en comparación con las últimas entregas de la serie. Sin embargo, muchos notaron que el vídeo carecía de la presencia de personajes femeninos como Aveline, protagonista de Assassin’s Creed III: Liberation.

De esta forma, el vídeo fue eliminado y reemplazado con otro en donde personajes femeninos importantes para la serie ahora sí cuentan con un espacio brillar. Esta fue lo que comentó la compañía:

We clearly missed some great assassins in this video, and we apologise. We've updated the asset to highlight ALL the assassins who master the hidden blade. Thanks to our passionate community for their input. pic.twitter.com/xqzL9Cd2yn

— Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 22, 2020