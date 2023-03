Las ventas de PS5 despegan en todo el mundo

Hace un par de meses atrás se anunció que la escasez de consolas PlayStation 5 estaría terminando, pues como se sabe muy bien, las piezas eran limitadas debido a que no había muchos materiales para elaborarlas. Pero ahora se han dado a conocer nuevos resultados, queda claro que encontrar los dispositivos en tiendas es mucho más sencillo que antes.

Según lo que comenta la revista Famitsu, el PS5 vendió 366.982 unidades durante el mes de febrero. Eso significa, que las ventas aumentaron un 457%, y por primera vez en muchos meses ha vencido a Nintendo Switch. Esto es algo que iba a suceder una vez que hubiera más consolas al alcance de la mano, y que Switch ya tiene en el mercado unos seis años.

Por su parte, la consola de Sony disfrutó de un febrero exitoso en el Reino Unido, donde en las ventas aumentaron un 316% con respecto al mismo período en 2022. En Europa ha llegado poco más arriba del 400% y ahora que grandes juegos como Marvel’s Spider-Man 2 y Final Fantasy XVI se aproximan, es evidente que las compras solo van a seguir creciendo.

En noticias relacionadas a PlayStation 5, hace poco se reveló qué contendrá la nueva actualización importante de la consola, esto en cuanto a adiciones y también cuestiones de rendimiento de la misma. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: VGC

Nota del editor: Sin duda ahora PS5 está tomando los números que no pudo debido a la escasez de consolas, pero ahora falta el incentivo de traer más juegos exclusivos, pues hasta ahora hay muy pocos de la propia Sony. Me refiero a que no comparten generación con PS4.