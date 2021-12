No hay forma de negarlo, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition no tuvo el lanzamiento esperado. Debido a múltiples glitches y bugs, el público simplemente no estuvo feliz con estas remasterizaciones. De esta forma, Rockstar se ha dado a la tarea de ofrecer múltiples actualizaciones. Ahora, el día de hoy se ha revelado que las versiones físicas de este título se han retrasado.

Por medio de un tweet oficial, Rockstar confirmó que el próximo 7 de diciembre ya no estarán disponibles las versiones físicas de GTA: The Trilogy. En su lugar, los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One tendrán que esperar hasta el 17 de diciembre para tener su copia. Por otro lado, aquellos que pensaban tener esta colección en cartucho en Switch, tendrán que esperar hasta “principios de 2022”, sin una fecha clara por el momento.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021