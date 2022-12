La última temporada de The Flash ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de DC están un tanto tristes por la cancelación de varios proyectos ligados a sus superhéroes favoritos, esto incluye series animadas, películas, así como otras adaptaciones como videojuegos. Y uno de los programas que dice adiós es precisamente The Flash, mismo que dará cierre a la historia con la novena temporada de episodios.

El estreno para el inicio de los capítulos es el miércoles 8 de febrero de 2023.

Aquí el comentario de Brad Schwartz, presidente de la cadena CW:

The official end of the Arrowverse is speeding our way as 'The Flash' sets a premiere date for the shortened ninth/final season. https://t.co/GSOUf2qjMk

— Entertainment Weekly (@EW) December 5, 2022