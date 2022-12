Rumor del crossover entre Fortnite y Padre de Familia cobra fuerza

Es oficial que el capítulo 4 de Fortnite está entre nosotros, este incorpora elementos interesantes como más lore de la historia y también nuevos personajes como el propio Geralt De Rivia de The Witcher. Y ahora, un nuevo rumor nos indica que el siguiente invitado sería Padre de Familia, esto debido a cierta coincidencia con otra colaboración.

Recientemente, Shiina, informante del juego, señaló que la incorporación de Doom Slayer como parte del pase de batalla puede indicar que una asociación con la serie de FOX está en el horizonte. A principios de año, se filtraron imágenes donde se mostraba a Doom Slayer y personajes de la serie. La colaboración con el título de Bethesda ya pasó en el juego, por lo que la segunda llegaría pronto.

Reminder that a Family Guy collab was leaked last April alongside the Doom Guy collab… 👀

Doom Guy is gonna be added to the game tomorrow, so it might only be a matter of time till we finally get Family Guy! pic.twitter.com/Hcmn5qpeY3

— Shiina (@ShiinaBR) December 3, 2022