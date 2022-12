Valve regalará casi 200 consolas Steam Deck en The Game Awards

El año pasado fue todo un desastre respecto a la nueva consola de Valve, Steam Deck, misma que retrasó sus envíos debido a la escasez de los componentes que sirven para elaborarlas. Sin embargo, en estos momentos ya es mucho más fácil adquirir el producto, y para celebrar todo el éxito, estarán sorteando algunas de sus consolas esta misma semana.

Mediante la celebración de The Game Awards 2022, Valve ha decidido regalar una de sus consolas por minuto, por lo que casi 200 de los espectadores podrán disfrutar este dispositivo con un memoria de 512 GB incluida.

Para ser elegible durante este sorteo, los fanáticos en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido o la UE pueden hacer su registro en la página de Valve. También deben haber realizado una compra en Steam entre el 14 de noviembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2022, y deben estar al día y no tener una cuenta limitada.

El sorteo comenzará el 8 de diciembre a las 5 p.m. PT cuando comience el programa principal de Game Awards, y claro, si son elegidos y no pueden contestar casi en el momento, obviamente perderán la oportunidad de ganar el dispositivo. Lamentablemente, sitios como latam no son elegibles para poder llevarse la consola a su casa, pues para empezar, no se vende en el territorio.

Vía: IGN

Nota del editor: Son estos momentos cuando realmente me gustaría vivir en otros sitios como Canadá, valdría la pena avisarle a tus familiares que vivan ahí para poder participar. Es raro que aún no haya opción de compra de la consola, al menos para adquirirla en México.