La tienda digital de Xbox 360 está cerrando oficialmente

Desde hace algunos meses atrás, Microsoft anunció que la tienda de juegos de Xbox 360 estaría cerrando para que los usuarios ya no puedan adquirir los artículos dentro del catálogo, y justamente el día de hoy (29 de julio) es cuando muchos títulos dejarán de estar disponibles. No es una eliminación total, ya que algunos todavía se pueden jugar en consolas posteriores, pero hay algunos que concretamente ya no volverán, al menos que el usuario los tenga disponibles en versión física.

Se menciona que poco más de 200 juegos dejarán de estar a la venta para la audiencia, y hay algunos como Double Dragon II: Wander of The Dragons, Panzer General: Allied Assault, Crimson Alliance, Hybrid o hasta Sonic The Hedgehog (2006). Por lo que los usuarios aún tienen un par de horas y revisar lo que les haga falta, después de todo algunos juegos aún se pueden conseguir en el mercado gris, por los que hay que preocuparse son meramente los exclusivos digitales.

Vale la pena mencionar, que aunque esto esté sucediendo, aún es posible descargar los títulos previamente comprados, no importa si está fuera de la fecha antes mencionada, y también algunos de ellos seguirán con funcionalidades online a excepción de los Halo que ya solo se pueden probar a partir de Xbox One. Eso significa, que el usuario al intentar entrar a la tienda ya no puede comprar absolutamente nada, como es en el caso de Nintendo, tirará un mensaje de error cuando presione A en el botón de adquirir.

Este movimiento ya no es sorpresa, pues pasó lo mismo hace un par de años con PlayStation 3, Vita y PSP, tiendas en las que muchos juegos ya no se pueden adquirir, aunque aún existen algunos con dicha transacción pero solo al agregar saldo a la tarjeta y no directo de la cuenta como con PayPal. De igual forma, en 2023 Nintendo hizo lo propio con Wii U y 3DS, lugares que dejaron perdidos muchos juegos exclusivos y clásicos que no se pueden probar en Switch.

Vía: Xbox