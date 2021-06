La serie de Loki ya tiene calificación de la crítica

El día de mañana finalmente se estrena Loki en Disney+, serie que los fans de Marvel han estado esperando por meses. WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier fueron todo un éxito entre la comunidad, y todo parece indicar que Loki no será diferente.

La crítica especializada ya tuvo oportunidad de ver esta nueva serie, y en el sitio Rotten Tomatoes actualmente cuenta con una calificación del 96%. En general, los críticos alaban el gran trabajo que hace Tom Hiddleston dando vida al villano, así como la creativa manera que tiene el proyecto para contar su historia.

La serie de Loki empieza justo cuando el villano se escapa con el Teseracto durante los acontecimientos de Avengers: Endgame, cuando los héroes viajan a la batalla de Nueva York para recuperar las Gemas del Infinito. Aparentemente, el show nos dará más detalles sobre el multiverso, y algunos seres que tendrán una importante presencia en el futuro del MCU.

Loki se estrena el día de mañana, miércoles 09 de junio, exclusivamente en Disney+.

Fuente: Rotten Tomatoes