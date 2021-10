¡La serie de Kingdom Hearts llegará al Switch!

La llegada de Sora a Super Smash Bros. Ultimate no fue la única sorpresa del día de hoy, ya que se ha confirmado que toda la serie de Kingdom Hearts llegará al Nintendo Switch, aunque no será de la forma que muchos lo desean.

De acuerdo con Masahiro Sakurai, director de Super Smash Bros. Ultimate, Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 Remix, Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue y Kingdom Hearts III estarán disponibles en Nintendo Switch por medio de la nube en un futuro.

This just in – the #KingdomHearts games are coming to #NintendoSwitch!

✨ KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMix –

✨ KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

✨ KINGDOM HEARTS III

All three titles will be playable as cloud versions. Look forward to more information soon! pic.twitter.com/VtoiCJzxKp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 5, 2021