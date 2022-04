Aunque probablemente muchos jugadores ya dejaron a Night City en el pasado, CD Projekt Red aún no está listo para abandonar a Cyberpunk 2077. Durante sus resultados financieros del día de hoy, la compañía europea no solo reveló altas ventas para este título, sino que compartió más información sobre la primera gran expansión de este juego de mundo abierto.

De acuerdo con Adam Kicinski, presidente de CD Projekt Red, la primera gran expansión de Cyberpunk 2077 llegará en algún punto del 2023. Junto a esto, el CEO mencionó que este contenido está siendo desarrollado por múltiples “equipos ágiles”, que se implementaron como parte del “proceso de transformación” que comenzó después del desastroso desarrollo de este juego.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL

