Cyberpunk 2077 supera las 18 millones de unidades

Pese a todos los problemas que ha tenido Cyberpunk 2077, el trabajo más reciente de CD Projekt Red es todo un éxito. Gracias a los resultados de los ingresos anuales de la compañía europea, se han revelado la cantidad de copias que este título ha vendido desde su lanzamiento en diciembre de 2020.

De acuerdo con CD Projekt Red, se han vendido más de 18 millones de unidades de Cyberpunk 2077 en un lapso de poco más de un año. Considerando que aún se está trabajando en varias expansiones de paga, y la compañía no tiene pensado abandonar este título por lo pronto, es muy probable que este número aumente conforme pase el tiempo. Sin embargo, recordemos que durante el lanzamiento de este título se vendieron cerca de 14 millones de unidades. Esto quiere decir que a lo largo de 2021 solo se movieron cuatro millones.

Junto a esto, se han revelado datos similares de la serie de The Witcher. En este punto, CD Projekt Red ha mencionado que se han vendido más de 65 millones de unidades de la serie protagonizada por Geralt of Rivia. De este, ya de por sí impresionante número, más de 40 millones copias corresponden tan solo a The Witcher 3: Wild Hunt.

Tomando en cuenta que la versión de PS5 y Xbox Series X|S de The Witcher 3 aún está en camino, no sería una sorpresa escuchar en un par de meses que este número aumente considerablemente. Sin duda alguna, grandes noticias para una compañía que se enfrentó a un 2021 bastante complicado.

En temas relacionados, se ha revelado que la versión de nueva generación de The Witcher 3 se ha retrasado otra vez. De igual forma, CD Projekt Red asegura que sí veremos expansiones de Cyberpunk 2077.

Nota del Editor:

Estas son muy buenas noticias para CD Projekt Red. Aunque Cyberpunk 2077 no fue el juego que muchos esperaban, la compañía no abandonó este título, y la versión de nueva generación es muy similar a la que muchos querían ver en diciembre de 2020.

Vía: CD Projekt Red