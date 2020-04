La interfaz de Xbox Series X podría ser la misma del Xbox One

Cambiar de generación a generación de consolas trae consigo sus propios retos, uno de estos es adaptarse a una nueva interfaz. Sin embargo, parece que los próximos usuarios de Xbox Series X no tendrán este problema, debido a que, de acuerdo varios reportes, la nueva consola de Microsoft usaría la misma interfaz del Xbox One.

El informe antes mencionado señala que Xbox One contará con más cambios de interfaz en un futuro cercano. Podremos ver mejoras en la la función “Guía” ubicada en el tablero, que pronto te permitiría personalizar sus pestañas de navegación. Mientras tanto, aparentemente, se está agregando una nueva pestaña llamada “Grupos y chats”.

Aunque muchos pueden tener sus dudas sobre esta decisión, la ex empleada de Xbox, Missy Quarry, señala que si Xbox Series X utiliza la interfaz de Xbox One, sería una decisión inteligente de Microsoft. Esto fue lo que comentó en Twitter respecto a este tema:

I worked as Xbox support during the One launch. One of the biggest user problems was getting used to an entirely new UI and they begged for the 360 dash. I think this is a smart move on their part, tbh.

— Missy Quarry (@MSEdgeMissy) April 7, 2020