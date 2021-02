La información filtrada de CDPR se subastará el día de mañana

Como sabrán, CD Projekt Red sufrió de un ataque cibernético en donde los responsables robaron el código de juegos como Cyberpunk 2077, The Witcher III y más, así como la información financiera de la empresa y datos personales de los trabajadores. De esta forma, los hackers ya están listos para subastar la información.

De acuerdo con vx underground, un hacker, los responsables por robar la información de CD Projekt Red aparecieron en Exploit, un foro de piratería ruso. Aquí, los hackers comenzarán a subastar los datos dentro de 14 horas, en donde la oferta comenzará en un $1 millón de dólares, con la opción de adquirir todo por solo $7 millones de dólares. Sin embargo, se ha mencionado pagar esta gran cantidad de dinero resultaría algo difícil.

De igual forma, reportes aseguran que el código fuente de Gwent ya circula por internet, aunque por el momento no hay algo claro. Recordemos que CD Projekt Red había mencionado que no se someterían a las demandas de los hackers, y ya están trabajando con las autoridades para resolver este problema. En dado caso de que los piratas no logren subastar la información, es muy probable que todos estos datos sean liberado en internet.

Vía: Kotaku