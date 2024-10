Just Dance 2025 tendrá modo historia muy oscuro

Ubisoft no está pasando por el mejor momento, dado que sus últimos videojuegos no han vendido como quieren y a eso se suma el hecho de que entren posiblemente a la venta y Tencent sea la compañía que los compre, también hay una demanda de por medio debido a su sitio web. Sin embargo, eso no significa que este 2024 ya lanzaron todos sus productos, y es que uno que nunca falla para los entusiastas del ejercicio es Just Dance, en este caso sería su edición del 2025.

Esta nueva entrega de la famosa franquicia de videojuegos musicales promete cautivar tanto a veteranos como a nuevos jugadores, con 40 nuevas canciones que abarcan desde éxitos pop actuales hasta clásicos familiares. Uno de los puntos más interesantes es la continuidad de su universo narrativo, conocido como el Danceverse. En este modo historia, los jugadores se enfrentarán a Night Swan, un personaje enigmático parecido a una bruja que busca dominar el multiverso mediante el baile.

Aquí un video de IGN relacionado a este modo:

Además, quienes posean las ediciones anteriores de Just Dance 2023 y Just Dance 2024 podrán fusionar todo su contenido en una sola plataforma, haciendo que sea fácil continuar la fiesta sin interrupciones. La inclusión del Modo Entrenamiento también es destacable, permitiendo a los jugadores hacer ejercicio mientras se divierten, con un sistema de seguimiento de calorías y coreografías adaptadas a distintos niveles de habilidad.

Para completar la experiencia, cada copia del juego incluirá un mes gratuito de Just Dance+, el servicio de streaming por suscripción que ofrece una biblioteca en constante expansión de canciones. Con todo esto, Just Dance Edición 2025 está preparado para ser el centro de atención en las fiestas, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de una sesión de baile en solitario.

Recuerda que el juego se lanza el 15 de octubre de 2024.

Vía: Gonintendo