El pasado 10 de junio llegó Jurassic World Dominion a los cines en todo el mundo. Ahora, a solo cinco semanas de su estreno, ya puedes disfrutar de esta película en la comodidad de tu casa gracias a varios servicios de streaming.

Así es, Jurassic World Dominion, la conclusión a la saga que comenzó en 1993, ya está disponible para renta por solo $19.99 dólares, o compra por $29.99 dólares en diversos servicios de streaming, como Apple TV+, YouTube y Amazon. Sin embargo, aún faltan un par de meses para que la cinta llegue a plataformas como Peacock, en donde todos los usuarios podrán disfrutar de las aventuras de Chris Pratt sin la necesidad de pagar algún extra.

