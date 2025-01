Juegos de PS Plus que llegan en enero de 2025

Finalmente el año 2025 se hace presente, y como siempre en cada mes, se van a a estar regalando nuevos títulos en el servicio de PS Plus, al menos si hablamos dentro del apartado de Essentials, el cual es el nivel más bajo de pago que tiene como función principal el servicio en línea. En esta ocasión Sony ha iniciado antes que sus competidores en Game Pass, y lo ha hecho con algunos títulos de calidad y otro un tanto polémico de inicios del 2024.

Desde el 7 de enero, los suscriptores podrán acceder a Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered y The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Suicide Squad: Kill the Justice League, desarrollado por Rocksteady y publicado por Warner Interactive, fue inicialmente uno de los lanzamientos más esperados. Sin embargo, el juego tuvo una recepción crítica mixta y un desempeño comercial malo, resultando en pérdidas de $200 millones de dólares para Warner Bros. Además, se confirmó recientemente que cesará el soporte del título, marcando el final de su inicio tropezado.

Después está, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, el cual revive la experiencia del clásico de 2010 con gráficos mejorados y una jugabilidad que sigue siendo un referente en el género de carreras. Lanzado en 2020 por Criterion y EA, este título sigue siendo popular entre los fanáticos de la franquicia.

Para terminar tenemos a The Stanley Parable: Ultra Deluxe, versión ampliada y mejorada del aclamado juego independiente de 2013. Esta edición incluye nuevas historias y sorpresas para quienes disfruten de su enfoque único y metanarrativo. La selección de PlayStation Plus para enero ofrece una mezcla interesante que combina títulos icónicos, sorpresas independientes y juegos de los que se esperaba mucho más.

Recuerda, basta con tener la membresía sencilla para acceder a estos juegos.

Vía: VGC