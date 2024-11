Juegos con más nominaciones en The Game Awards 2024

El día de hoy se han dado a conocer a los nominados de The Game Awards 2024, lista que al menos para este año iba a ser complicada de completar debido a que las tres grandes compañías de la industria no lanzaron juegos considerados dentro de la talla AAA. Sin embargo, hubo destacados de no tan gran presupuesto, así como lanzamientos de terceros donde la franquicia de Final Fantasy llegó para seguir con la línea remake de la séptima entrega, alejándose cada vez más de la obra original del PS1.

Justos después de que la lista fue publicada, se dio a conocer a los juegos que cuentan con más nominaciones dentro de los premios destacando Astro Bot y Final Fantasy VII Rebirth con 7 nominaciones, le sigue Metaphor: ReFantazio con 6, Balatro y Silent Hill 2 con 5 y por último; Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of The Erdtree, Call of Duty: Black Ops 6 y Helldivers 2: Senua’s Saga, cada uno cuatro nominaciones.

Estas son las nominaciones de Astro Bot:

– Juego del año

– Mejor dirección de arte

– Mejor banda sonora y música

– Mejor diseño de audio

– Mejor Acción/Aventura

– El mejor juego familiar

– Mejor dirección de juego

Aquí las de Final Fantasy VII Rebirth:

– Juego del año

– El mejor juego de rol

– Mejor dirección de juego

– Mejor narrativa

– Mejor banda sonora y música

– Mejor diseño de audio

– Mejor interpretación: Briana White (Aerith)

Recuerda que la ceremonia de premios se llevará a cabo el próximo el 12 de diciembre. Aquí en Atomix te traeremos a los ganadores, así como las noticias que se vayan dando en cuanto a las típicas sorpresas que se dan durante los galardones más importantes del año.

Vía: TGA