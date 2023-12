Juego de Demon Slayer ya tiene fecha de lanzamiento

A pesar de que la gente ya no disfruta mucho de los mismos, los videojuegos basados en series de anime se siguen lanzando de forma consecutiva, la prueba de ellos es que ha llegado Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections y dentro de algunos meses sale otro basado en Spy X Family. Por otro lado, uno de los programas más populares de Japón está teniendo una nueva entrega, hablamos de Demon Slayer, el cual esta vez no va dirigido a la acción como hace un par de años atrás.

El nombre de este juego es Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board, mismo que cuenta con una jugabilidad en particular, dado que es similar a Mario Party, con un tablero en el que diferentes personajes de la franquicia deberán cumplir con diferentes objetivos y participar en mini juegos. Desde su anuncio oficial no se había mencionado su fecha de salida, pero ahora sabemos que estará llegando el próximo 26 de abril de 2024 gracias a un video por parte de SEGA.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la descripción del título:

EL ANIME DEMON SLAYER: ¡KIMETSU NO YAIBA SE CONVIERTE EN UN JUEGO DE MESA! ¡Los lugares icónicos del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, como el Monte Fujikasane y Asakusa, aparecerán como tableros! ¡Tira los dados para avanzar por los cuadrados! El tablero tiene un período diurno y nocturno. Durante el día, jugarás eventos y minijuegos para prepararte para la noche, donde buscarás demonios a los que derrotar. ¡Apunta a convertirte en un gran espadachín Demon Slayer! ¡TOMA EL CONTROL DE LOS PERSONAJES ICÓNICOS! ¡Los jugadores pueden elegir entre sus personajes favoritos, incluidos Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y las nueve Hashira! ¡Nezuko, que no puede estar activo durante el día, aparece como personaje de apoyo para ayudar a los jugadores durante todo el juego! ¡LUCHA CONTRA DEMONIOS AGITANDO EL JOY-CON! En minijuegos en los que luchas contra demonios como Hand Demon, ¡podrás mover el Joy-Con como si fuera la Espada Nichirin para atacar!

Recuerda que este videojuego llegará en exclusiva para Nintendo Switch.

Nota del editor: Mejor hubiera sido que pensaran en juego más ambicioso con la franquicia, pues para estos momentos hay mucho contenido que tomar del manga de origen. Esto para adaptar la historia en algún tipo de RPG o juego de peleas al estilo de Naruto.