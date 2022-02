A principios de esta semana se reveló que Futurama tendrá una nueva temporada gracias a Hulu. No solo los creadores de la serie están de regreso, sino que gran parte de las voces originales retomarán sus amados roles. Sin embargo, un nombre claramente estaba ausente de este anuncio. Aunque esto podría cambiar en un futuro, John DiMaggio, quien le dio vida a Bender, no está involucrado en este proyecto. Para todos los que tenían alguna duda, el actor ha decidido aclarar esta situación.

Después de que los fans crearon una campaña en Twitter para hacer que DiMaggio regrese a Futurama, el actor por fin rompió el silencio, y habló sobre su posible participación en esta nueva temporada. Esto fue lo que comentó:

Thanks for the concern and the props, everyone. I really appreciate it. Don’t worry, I’ll keep you posted, but until then… CHEESE IT! #bendergate

— John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) February 10, 2022