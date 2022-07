Jefe de Xbox quiere jugar a God of War Ragnarok

Faltan pocos meses para que salga a la venta uno de los juegos más esperados por parte de PlayStation, God of War Ragnarok, siendo la estrella que va a terminar el año en términos de AAA. Y obviamente muchas figuras importantes quieren echarle una mano, y aunque parezca increíble, Phil Spencer es uno de los espectadores que lo quieren probar ya.

Mediante las redes sociales de Xbox, la compañía hizo una encuesta en la que se incluye el primer videojuego probado, su favorito de toda la vida, el que se ha llevado más horas de juego y algunos más. No obstante, se agrega la de “juego que quieres jugar después”, y algunos detectaron que el jefe de Xbox puso como respuesta a God of War Ragnarok.

First game: Pong

Last game: Road 96

Favorite game: Robotron: 2084

Game you play the most: right now….FH5 Hot Wheels

Game you want to play next: God of War Ragnarok

First game you'd show a caveman: Lumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability

— Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022