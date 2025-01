Intergalactic: The Heretic Prophet tendría elementos de horror

El año pasado la ceremonia de The Game Awards tuvo momentos que valieron la pena admirar, entre ellos el regreso de la franquicia de Virtua Fighter y también la revelación de Okami Sequel, algo que realmente los fanáticos de Capcom no estaban esperando. Por su parte, para cerrar el evento estuvo presente Naughty Dog, esto con Intergalactic: The Heretic Prophet, nuevo título del estudio que parece se aleja bastante de lo que han hecho en los últimos años.

El próximo proyecto promete llevar a los jugadores a una aventura espacial, pero nuevas pistas sugieren que el juego podría incorporar elementos de terror, manteniendo la atmósfera intensa que caracterizó a títulos anteriores como The Last of Us. Aunque claramente puede ser tema de suspenso, después de todo en el primer tráiler se veían escenas de acción con espadas y pistolas de laser.

La especulación comenzó cuando Tye Martinez, un artista conocido por sus conceptos visuales de terror y suspenso, confirmó en redes sociales que está trabajando en el juego. Martinez es reconocido por transformar fotografías reales en inquietantes imágenes a través de Photoshop, lo que sugiere que su experiencia en el género podría influir en el diseño de personajes y paisajes.

This is a crazy feeling 😭🖤 I can’t wait to play something I put some of my brain into https://t.co/5OlEIzX27p

— Tye (has not died yet) Martinez (@_tyedied) December 13, 2024