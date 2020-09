Increíble diseño nos muestra cómo se vería un Xbox Series S de Halo Infinite

Gracias a que el diseño del Xbox Series X fue revelado el año pasado, los fans de Microsoft le han dado la atención necesaria a esta consola al crear increíbles ediciones especiales. Ahora, como esta semana por fin fue revelado oficialmente el Xbox Series S, los usuarios más talentosos de internet no perdieron el tiempo y ya contamos con diseños únicos para esta pequeña consola.

El ya reconocido Xbox Pope nos ha compartido un diseño especial del Xbox Series S inspirado en Halo Infinite. Aunque el FPS fue retrasado hasta el 2021, los fans aún esperan con ansias la siguiente aventura del Master Chief y, aunque esta consola no es oficial, nadie se negaría a tener esta pieza de hardware en la sala.

I know we got a little certain @Halo delay but it does not stop the HYPE train from moving here’s some @Xbox #XboxSeriesS loving for ya all #halo pic.twitter.com/amPfAKjs0j

— POPE (@XboxPope) September 10, 2020