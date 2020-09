El Xbox Series S no correrá juegos actuales con las mejoras del Xbox One X

Pese a su precio bastante atractivo, el Xbox Series S carece del gran poder del Xbox Series X, lo cual no solo limitará el desempeño de juegos de la siguiente generación, sino de la actual también.

Recientemente, se ha dado a conocer que el Xbox Series S no correrá juegos de la generación actual en sus versiones de Xbox One X, con mejoras como 4K, y en lugar la consola optará por las especificaciones del Xbox One S al momento de disfrutar de títulos del Xbox One y 360.

Esto fue lo que comentó un representante de Microsoft al respecto:

“Xbox Series S fue diseñado para ser la consola de próxima generación más asequible y disfrutar de juegos de próxima generación a 1440p a 60 fps. Para brindar la experiencia compatible con versiones anteriores de la más alta calidad, consistente con la intención original del desarrollador, Xbox Series S ejecuta la versión Xbox One S de juegos compatibles con versiones anteriores mientras aplica un filtrado de textura mejorado, velocidades de cuadro más altas y consistentes, tiempos de carga más rápidos y HDR automático”.

Es importante señalar que la RAM del Xbox Serie S es 10 GB, en comparación, el Xbox One X cuenta con 12 GB. Sin embargo los juegos que corran en este nuevo hardware tendrán un mejor desempeño en comparación con el Xbox One S.

El Xbox Series X y Series S llegarán al mercado el próximo 10 de noviembre. En temas relacionados, la base inferior del Series X no se podrá remover. De igual forma, Xbox Game Pass para PC aumentará de precio la siguiente semana.

Vía: VGC