Xbox Game Pass para PC dejará la beta la siguiente semana y subirá de precio

Después de poco más de un año de funcionar como una beta, Xbox Game Pass para PC por fin abandonará las pruebas la siguiente semana, y comenzará a funcionar de una forma similar a su contraparte de consola. Sin embargo, esto también significa que el precio de la suscripción a la plataforma aumentará.

A partir del próximo 17 de septiembre, Xbox Game Pass para PC en Windows 10 costará $9.99 dólares de manera mensual, por el momento el precio es de $4.99 dólares. Actualmente hay más de 100 juegos en esta versión de la plataforma, y en el futuro veremos más lanzamientos, tanto first como third party, incluido Age of Empires III: Definitive Edition en octubre.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020