Hugh Jackman confirma que NO regresará como Wolverine

El actor Hugh Jackman está intrínsicamente ligado con Wolverine, tras haberse puesto en los zapatos del personaje por nueve películas de los X-Men. A pesar de que Jackman aún considera al papel como uno de sus favoritos en toda su carrera, no tiene problema con que alguien más lo ocupe en el Universo Cinematográfico de Marvel, y nos recuerda que él ya no volverá a interpretar al personaje.

A finales del año pasado, empezaron a surgir unos cuantos rumores que sugerían que Marvel quería ofrecerle el papel una vez más a Jackman para el MCU, lo que sin duda alguna emocionó a todos los fans del personaje. Ahora, lamentamos decirte que estos rumores resultaron ser falsos, pues el propio Jackman ha confirmado que ya no regresará como Wolverine, pero al igual que nosotros, está muy emocionado por conocer al actor que dará vida al mutante en la pantalla grande:

“Si hace siete años me hubiera pasado esto yo hubiera dicho que sí, pero sabía que era el momento adecuado para abandonar el barco — no solo para mí, sino para el personaje. Alguien más lo retomará y seguirá adelante con él. Es un muy buen personaje como para no hacerlo. Es como si regresaras a tu casa de una fiesta y tus amigos te llamaran y dijeran, ‘Hey, un DJ muy bueno acaba de subir al escenario y la música es genial, ¿vas a regresar?’ y tú dices, ‘Suena bien, pero… no.’ Estarán bien con alguien más.”