Los fans le ponen mucha atención a todo lo que ven. De esta forma, algunos errores que no se tomaron en cuenta a la hora de la edición, salen a la luz después de que cientos de personas demuestran un problema en redes sociales. Esto le sucedió a House of the Dragon durante su último episodio. Afortunadamente, HBO ya está trabajando en una solución.

Durante el tercer capítulo de House of the Dragon, titulado Second of his Name, los fans se dieron cuenta de que hay una escena en donde los dedos de Viserys están cubiertos de una tela verde, esto para indicar que serían editados en posproducción, algo que no sucedió. Aunque por el momento no hay detalles, esto seguramente iba a mostrar cómo ha avanzado la misteriosa enfermedad del rey.

Al darse a conocer este error, HBO se comprometió a solucionar este problema. Es importante mencionar que este descuido sucede durante un corte rápido, y los dedos no son el enfoque, por lo que es muy probable que muchos espectadores no estaban enterados de esto.

Esta no es la primera vez que esto sucede. Recordemos que en la última temporada de Game of Thrones apareció un vaso de Starbucks en una escena. De igual forma, no hay que olvidar al icónico Jeans Guy, un miembro de la producción que salió en The Mandalorian. Ambos casos fueron corregidos, pero no dejan de ser graciosos.

En temas relacionados, el primer capítulo de House of the Dragon llega gratis a YouTube. De igual forma, el co-creador de la serie deja la producción.

Vía: Variety