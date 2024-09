De los 12 juegos como servicio en los que PlayStation estaba trabajando bajo el mandato de Jim Ryan como CEO de SIE, solo seis continuaron en desarrollo después de que Hiroki Totoki asumió el papel de presidente interino de PlayStation. Si bien uno de estos fue el fracaso monumental de Concord, parece que la compañía no tiene pensado retractarse una vez más, por lo que Horizon Online sigue en marcha, y será el siguiente juego de Guerrilla Games.

En estos momentos, Guerrilla Games está trabajando en Horizon Zero Dawn Remastered y LEGO Horizon Adventures, los cuales estarán disponibles este año. Después de estos dos desarrollos, su siguiente proyecto es un juego como servicio de Horizon. Como parte de su participación en el Spawncast, Jason Schreier, periodista de videojuegos, ha revelado los planes del estudio, señalando que el siguiente juego single player protagonizado por Aloy aún está lejos de ser una realidad. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Guerrilla es un lugar interesante, porque están trabajando en este juego en línea de Horizon que… no estoy seguro de cuánta gente lo quiera. Tienen este remaster [de Horizon Zero Dawn] en camino y el juego de Lego [Lego Horizon Adventures] en camino. ¿Qué sucede si ninguno de los dos tiene éxito y resulta que ya no hay mucho interés en Horizon? ¿Seguirán haciendo el juego en línea? Hay muchas preguntas sobre su estrategia y sobre ese juego en línea que yo sin duda tengo. Y su plan… quiero decir, Horizon Online es su próximo proyecto, no como sea que sea el tercer juego para un jugador. Así que ese podría estar muy lejos. La iniciativa de servicio en vivo de PlayStation no fue ninguna broma. Todo el mundo estaba como… son juegos de servicio en vivo por todas partes. Horizon es uno de los pocos que no ha sido cancelado, o no ha salido y fracasado como lo hizo Concord. Así que hay muchas preguntas allí. Pero mucha gente está trabajando en ese proyecto en línea”.

La estrategia de los juegos como servicio no ha sido un éxito para PlayStation. Uno de los seis proyectos cancelados por Totoki fue The Last of Us Online. Por su parte, no sabemos cómo está avanzando Bungie con Marathon, especialmente después de los despidos y cambio de directiva. Por si fuera poco, el fracaso de Concord seguramente se ha convertido en una nueva presión para el resto de los equipos para lograr sus objetivos.

En caso de que los siguientes tres proyectos de Guerrilla Games no logren cumplir con las expectativas financieras de PlayStation y Sony, es probable que la existencia de Horizon 3 sea puesta en duda dentro de la compañía. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el estudio y la serie de Aloy. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Horizon Zero Dawn Remastered aquí. De igual forma, PlayStation sube el precio de Horizon Zero Dawn.

Nota del Autor:

PlayStation debería de aprender que los juegos como servicio no son su futuro. Si bien no está mal experimentar con este modelo, algunas series simplemente no se presentan para esto, como es el caso de Horizon, la cual funciona mejor como un juego single player.

Vía: Spawncast