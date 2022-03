Hogwarts Legacy sí llegará este año

Durante el State of Play del día de hoy, el cual se enfocó completamente en Hogwarts Legacy, se reveló la venta de lanzamiento para este título, y parece que esta aventura del mundo mágico sí llegará este año.

Después de un extenso gameplay que nos mostró varios detalles sobre el combate, la personalización, historia y más, se reveló que Hogwarts Legacy llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de holiday 2022. Esto quiere decir que a finales de este año tendremos este título en nuestras manos.

Aunque por el momento no sabemos exactamente cuándo es que el nuevo juego de mundo abierto de Avalanche Software llegará, lo que se nos mostró en el State of Play demuestra que el proyecto ya está muy avanzado, y todas las ideas presentadas son sólidas, por lo que un retraso hasta 2023, como varios rumores apuntaban, seguramente no sucederá.

Hogwarts Legacy llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en la temporada de holiday de 2022.

Nota del Editor:

Lo que se nos mostró en el State of Play luce increíble. No tenía interés por este juego, pero después de ver todo lo que se nos presentó, ya no puedo esperar para tener este juego en mis manos.

Vía: State of Play