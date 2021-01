HBO ya está trabajando en otra precuela de Game of Thrones

Después del desastroso final de Game of Thrones, los fans no han tenido noticias sustanciales de la obra de George R. R. Martin en un tiempo. Afortunadamente, se ha revelado que, además de House of the Dragon, HBO ya está trabajando en un segundo spin-off de la polémica serie de televisión, el cual estaría enfocado en las aventuras de Dunk y Egg.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO ya está trabajando en Tales of Dunk and Egg, una precuela que se desarrolla 90 años antes de los eventos de Game of Thrones, y tiene como protagonistas a Ser Duncan the Tall (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). Por el momento no hay información relacionada con los actores, directores y escritores que participarán en este proyecto.

Considerado que House of the Dragon, precuela que se desarrolla 300 años de la historia principal de Westeros, se estrenará el próximo año, es probable que tengamos más información sustancial sobre Tales of Dunk and Egg hasta 2022, como mínimo. Lo interesante de esto, es que las aventuras de Dunk y Egg fue un proyecto que HBO aseguró no se adaptaría. Sin embargo, después de que una precuela sin nombre de Game of Thrones fuera cancelada en 2019, es probable que algunos planes fueron reconsiderados.

Tales of Dunk and Egg se basa en las novelas de The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight que escribió Martin entre 1998 y 2010. Todos los interesados pueden leer A Knight of the Seven Kingdoms, libro que recopila estos tres trabajos en un solo lugar.

Vía: The Hollywood Reporter