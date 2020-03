Haohmaru de Samurai Shodown llegará a Soulcalibur VI la siguiente semana

Soulcalibur VI tal vez no sea el juego de peleas más popular en la actualidad, pero esto no significa que no goce de una saludable base de fans que esperan con ansias nuevo contenido. El día de hoy, Bandai Namco ha respondido a todas las dudas de los jugadores, y ha revelado que Haohmaru de Samurai Shodown llegará a este título en un par de días.

Junto un nuevo tráiler, se ha revelado que Haohmaru, uno de los personajes más icónicos de Samurai Shodown, llegará como DLC a Soulcalibur VI el próximo 31 de marzo, es decir, el próximo martes. A continuación puedes ver el nuevo adelanto de este peleador.

Soulcalibur VI se encuentra disponible actualmente para PlayStation 4, Xbox One y PC. Hablando de Samurai Shodown, este título por fin llegará a PC en primavera de 2020. Por otro lado, se ha revelado que el siguiente DLC para Super Smash Bros. Ultimate incluirá un personaje de ARMS.

Vía: Bandai Namco