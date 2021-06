¿Halo Infinite será retrasado otra vez? Phil Spencer habla al respecto

Todos estábamos esperando que Halo Infinite finalmente tuviera fecha exacta de lanzamiento durante la conferencia de Xbox y Bethesda en E3 2021. Evidentemente ese no fue el caso, así que los fans están empezando a preocuparse de que el nuevo proyecto de 343 Industries vaya a ser retrasado una vez más. Respondiendo a estas preocupaciones, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha hablado al respecto.

Durante una reciente entrevista con Dropped Frames, Spencer afirmó que 343i está muy comprometido en lanzar Halo Infinite a finales de este año, además de que están haciendo todo lo posible por evitar otro posible retraso, incluso si son por tan solo unas cuantas semanas. En las propias palabras de Spencer:

“Todavía no tenemos un día exacto. Hay otras cosas que debemos considerar. Tendremos una mejor idea en verano. No es cuestión de meses, sino de semanas. Entonces pensaremos, ‘okey, en lugar de elegir esta fecha y después tener que recorrerla por una semana, eso sería un error de nuestra parte, así que no hagamos eso mejor esperemos hasta tener una fecha exacta de estreno.’ Pero sí, el equipo está comprometido a finales de este año, tenemos un buen presentimiento al respecto.”