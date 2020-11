Hades ya es el GOTY de 2020 para la revista TIME

Como ya es costumbre cada fin de año, es momento de mirar al pasado y enlistar los juegos más importantes de 2020. Aunque The Game Awards es la premiación más popular de esta época, varios medios y organizaciones también lleva a cabo este proceso. Ahora, recientemente la revista TIME se dio a la tarea de seleccionar al GOTY, y este premio no le pertenece a Animal Crossing: New Horizons ni a The Last of Us Part II.

De acuerdo con TIME, el Juego del Año 2020 es Hades. Así es, el amado indie desarrollado por Supergiant Games se ha llevado a casa este gran reconocimiento. De igual forma, en la lista encontramos a New Horizons y a The Last of Us Part II, así como Fall Guys y Call of Duty: Warzone. A continuación puedes checar la lista de los 10 mejores juegos de 2020 de acuerdo con TIME:

-Hades

-Spider-Man: Miles Morales

-The Last of Us: Part II

-Among Us

-Animal Crossing: New Horizons

-Ori and the Will of the Wisps

-Call of Duty: Warzone

-Microsoft Flight Simulator

-Fall Guys

-Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Como pudieron ver, no hay rastro alguno de Final Fantasy VII Remake y Ghost of Tsushima, juegos que actualmente compiten por al puesto de GOTY en otros medios y publicaciones. En temas relacionados, te recodamos que The Game Awards 2020 se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre, y aquí puedes conocer a los nominados.

