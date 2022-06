Hackers de Nintendo no muestran remordimiento alguno

Hace algunos meses Nintendo logró que arrestarán a un grupo de hackers que pirateaban su contenido, esto llevó a uno de sus integrantes a la cárcel por un periodo aproximado de 40 meses. A esto se le sumó una multa de $4.5 millones de dólares como restitución hacia la división americana, y a pesar de las repercusiones no muestran índice de arrepentimiento.

Max Louarn es el jefe del equipo Xecuter, y ha compartido comentarios tras el arresto de Gary Bowser en una entrevista con TorrentFreak. Afirmando que seguirá con este negocio de alguna manera u otra. Eso demuestra que no sintió absolutamente un tipo de empatía por el compañero que fue prisión, siempre y cuando sus fines se vieran cumplidos al completo.

Aquí su declaración:

No iba a terminar como ingeniero ganando 5000 € al mes cuando me di cuenta a los 18 años, de que hackear no solo era divertido, sino que era una forma de ganar mucho dinero. Robar a empresas que ganan miles de millones, ¿qué me importa?

Me odian. Apuesto a que en Tokio publicaron mi foto en una oficina. Siempre hemos sido pro-libertad, esa es nuestra mentalidad: hacer lo que queramos con las máquinas y que todos tengan acceso a ellas.