Habrá más información de Death Stranding 2 en evento especial

El mundo de los videojuego no parará de lanzar grandes productos a lo largo de 2025, y uno de los juegos más esperados es ni más ni menos que Death Stranding 2: On The Breach, nueva entrega de esta franquicia nacida de la mano de Kojima Productions hace algunos años atrás. Y ahora que supuestamente nos deben revelar una fecha de salida, se menciona que habrá un nuevo vistazo pronto para conocer las mecánicas y adiciones que tendrá este.

Sony Interactive Entertainment ha anunciado un panel especial para el juego en el festival SXSW 2025. El evento se llevará a cabo el 9 de marzo a las 2:00 p.m. PT (4 PM CDMX) en el Ballroom D del festival y contará con la presencia de Kojima, quien revelará nueva información sobre la esperada secuela, programada para lanzarse en PlayStation 5 este año. Próximamente se darán a conocer los detalles sobre la transmisión en vivo.

Además del panel, Kojima Productions abrirá una tienda emergente exclusiva en SXSW, donde los asistentes podrán adquirir mercancía oficial , incluidos artículos exclusivos solo disponibles en el evento. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre esta iniciativa, que busca acercar aún más a los fans al universo del juego.

Death Stranding 2: On the Beach continuará la visión sobre la conexión humana, con Sam Porter Bridges y sus aliados enfrentándose a nuevos desafíos en un mundo aún más peligroso. La historia explorará el impacto de los lazos forjados en la primera entrega y cuestionará si realmente la humanidad debía estar unida.

El juego contará con el regreso de Norman Reedus, Léa Seydoux y Troy Baker, además de nuevas incorporaciones como Elle Fanning, Shioli Kutsuna y el director George Miller. Con el hype en aumento, los seguidores del icónico creador japonés esperan ansiosos las novedades que se revelarán en este esperado evento.

Hasta este momento no hay fecha de salida, solo se promete que llegará en 2025 en PS5.

Vía: Gematsu