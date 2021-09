Goku y Vegeta siguen sin poder derrotar a Granola, quien ha demostrado ser uno de los contrincantes más fuertes de este nuevo arco en el manga de Dragon Ball Super. Ambos guerreros han intentado de todo, pero parece que nada es suficiente para acabar con este cazarrecompensas intergaláctico. No obstante, Goku ya ha logrado desarrollar una nueva técnica que, con suerte, le será de mucha ayuda en combate.

Además de tener un nivel superior al de Goku y Vegeta, una de las habilidades más útiles de Granola le permite ver los puntos vitales de su oponente y aterrizar golpes capaces de dejarlos inconscientes rápidamente. Pues bueno, Goku ya tiene listo un contrataque:

“Hay una ligera pausa cuando identificas nuestros puntos vitales y cuando atacas. No puedo evadir ese ataque por completo, pero al menos puedo moverme lo suficiente como para que tu golpe aterrice en un lugar donde no me duela tanto.”