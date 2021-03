Goku se vuelve viral en esta nueva campaña de vacunación contra el COVID-19

Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo distribuidas en casi todo el mundo y recientemente, una ciudad de Massachusetts en Estados Unidos, decidió incorporar a Goku dentro de una de sus campañas de vacunación. Como era de esperarse, dicha campaña hizo mucho ruido en redes sociales y se viralizó más allá del país norteamericano.

COVID vaccines act like a power up for your immune system. So, when you get the chance, get your disease fighting power boost. We can all be #SuperSaiyan in the fight against #COVID19. pic.twitter.com/cf2HhRejFW

— City of Somerville (@SomervilleCity) March 8, 2021