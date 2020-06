Godfall presume su combate en este nuevo gameplay

Godfall fue uno de los primeros juegos en ser anunciados para el PlayStation 5, así que este título de Counterplay Games no podía faltar en el evento The Future of Gaming y, como era de esperarse, vimos un nuevo gameplay de este título.

Godfall es un looter-slasher que llegará a PS5 y Epic Games Store a finales de año. En este nuevo adelanto podemos ver la acción frenética y la importancia de recolectar loot una vez que acabes con todos los enemigos que se ponga enfrente de ti. En temas relacionados, aquí puedes checar el resumen de The Future of Gaming. De igual forma, aquí te dejamos la revelación de Horizon Forbidden West.

Vía: PlayStation.