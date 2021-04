Gobierno de Estados Unidos revela que un video sobre posible UFO es real

¿Estamos solos en el universo? ¿Acaso hay una civilización en el espacio exterior tratando de hacer contacto con nosotros en este momento? Estas son preguntas que probablemente no tengan respuesta por mucho tiempo. Ahora, a principios de mes se filtró un video de un Objeto Volador No Identificado, UFO por sus siglas en inglés, el cual fue compartido por Jeremy Corbell, cineasta y ávido fan de los alienígenas. Después de varias semanas circulando por internet, el Gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que este material es real.

El video fue liberado por Corbell, responsable del documental Bob Lazar: Área 51 y platillos voladores, el cual está disponible en Netflix, y llegó a tener más atracción cuando Tom DeLonge, ex-guitarrista de blink-182 y fiel creyente de la vida en otros planetas, compartió este material. De esta forma, muchos creían que este video, el cual fue capturado en Nuevo México en 2019, estaba relacionado con los extraterrestres.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

