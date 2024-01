Giancarlo Esposito quiere un spin-off de Gus Fring

En el 2022, el último capítulo de Better Call Saul se estrenó, y con él, el universo de Breaking Bad llegó a su fin. Sin embargo, parece que esto podría cambiar en un futuro, puesto que Giancarlo Esposito, quien interpreta a Gus Fring en ambos programas, ha señalado que solo es cuestión de tiempo antes de que una serie enfocada en su personaje llegue a la televisión.

En una entrevista con Variety, Esposito fue cuestionado ante la posibilidad de retomar su icónico papel en una película o serie precuela enfocada en el pasado de su personaje en Breaking Bad y Better Call Saul. Esto fue lo que comentó al respecto:

Giancarlo Esposito says “I think eventually there should be, and there might be” a “Breaking Bad” spinoff centered on “The rise of Gus”: “What are the pieces that made up Gustavo Fring?” https://t.co/dY9Pcex2V0 pic.twitter.com/jGhEEElTOR

— Variety (@Variety) January 15, 2024