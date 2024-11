Gamestop presenta venta digital de Nintendo Switch

Para quien no lo sepa, las ventas de juegos digitales no solo se pueden hacer mediante las tiendas oficiales, sino también mediante tarjetas en diferentes establecimientos, lo cual hará que muchos padres desconfiados puedan utilizar su tarjeta sin meter los datos a la consola. Y ahora, un retail conocido de los Estados Unidos tendrá una venta especial, donde los códigos para juegos se podrán adquirir a precios accesibles para los clientes que acudan a comprar.

GameStop ha lanzado una venta digital para Nintendo Switch, ofreciendo descuentos significativos en códigos para la eShop. La promoción incluye tanto títulos propios de Nintendo como juegos de terceros, abarcando una amplia gama de géneros. Destacan en la lista juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y las entregas de Xenoblade Chronicles, mientras que en títulos de terceros Persona 5 Royal y Sonic x Shadow Generations figuran entre los más destacados.

Algunos de los descuentos más notables incluyen:

Astral Chain – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Bayonetta 3 – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Bravely Default II – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda + Season Pass – $27.98 (antes $39.98)

– $27.98 (antes $39.98) Cuphead: The Delicious Last Course – $6.39 (antes $7.99)

– $6.39 (antes $7.99) DC Super Hero Girls: Teen Power – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Doom Eternal Deluxe Edition – $17.50 (antes $89.99)

– $17.50 (antes $89.99) EA Sports FC 25 – $29.99 (antes $59.99)

– $29.99 (antes $59.99) Fae Farm – $29.99 (antes $59.99)

– $29.99 (antes $59.99) Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (antes $59.99)

– $29.99 (antes $59.99) It Takes Two – $15.99 (antes $39.99)

– $15.99 (antes $39.99) Live A Live – $34.99 (antes $49.99)

– $34.99 (antes $49.99) Need for Speed Hot Pursuit Remastered – $7.99 (antes $39.99)

– $7.99 (antes $39.99) One Piece Odyssey Deluxe Edition – $29.99 (antes $59.99)

– $29.99 (antes $59.99) Persona 5 Royal – $14.99 (antes $59.99)

– $14.99 (antes $59.99) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $7.99 (antes $39.99)

– $7.99 (antes $39.99) Red Dead Redemption – $34.99 (antes $49.99)

– $34.99 (antes $49.99) Shin Megami Tensei V: Vengeance – $35.99 (antes $59.99)

– $35.99 (antes $59.99) Sonic Superstars – $17.99 (antes $59.99)

– $17.99 (antes $59.99) Sonic x Shadow Generations – $37.49 (antes $49.99)

– $37.49 (antes $49.99) Spy x Anya: Operation Memories – $34.99 (antes $49.99)

– $34.99 (antes $49.99) Super Monkey Ball Banana Rumble – $24.99 (antes $49.99)

– $24.99 (antes $49.99) Tokyo Mirage Sessions FE Encore – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Unicorn Overlord – $35.99 (antes $59.99)

– $35.99 (antes $59.99) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Xenoblade Chronicles 2 – $41.99 (antes $59.99)

– $41.99 (antes $59.99) Xenoblade Chronicles 2 and Expansion Pass DLC Bundle – $62.98 (antes $89.99)

– $62.98 (antes $89.99) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – $49.99 (antes $69.99)

La venta estará disponible por tiempo limitado, brindando una oportunidad ideal para expandir la biblioteca digital de los jugadores de Nintendo Switch. Es importante revisar los establecimientos para aprovechar estos descuentos antes de que terminen.

Vía: NE