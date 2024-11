En muchos sentidos, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un regreso a la fórmula de la serie, pero esta entrega no le tiene miedo a experimentar con múltiples conceptos. Uno de estos es la Trifuerza, la cual funciona de una forma diferente a lo que hemos visto en el pasado, y Nintendo por fin ha explicado este caso.

En una reciente entrevista con Famitsu, Eiji Aonuma, productor de la serie, reveló que la Trifuerza funciona de una forma diferente en Echoes of Wisdom, principalmente a que no se le conoce de esta forma, sino que tiene otro nombre. Este cambio se llevó a cabo para poder experimentar con este poder, pero sin tener las concepciones previas que muchos tienen. Esto fue lo que comentó:

“Desde hace mucho tiempo, la Trifuerza y ​​la relación entre Zelda, Link y Ganon forman una base sin la cual nada podría formarse. Así que discutimos el hecho de que la historia se centrara en la adquisición de la Trifuerza. Sin embargo, si hubiéramos seguido adelante y simplemente nos hubiéramos limitado a ‘la historia de la Trifuerza’, dado que la imagen que hemos creado hasta ahora de lo que es la Trifuerza es tan fuerte, uno automáticamente imaginaría que la historia debe tener la misma estructura y flujo. Hicimos que el escenario y el tiempo fueran ambiguos a propósito. No era una situación en la que el rey, la familia real y todos ya sabían sobre la Trifuerza, y de hecho incluso la palabra había sido olvidada. En cambio, era un escenario donde todo lo que queda es una vaga leyenda de algo llamado ‘Energía Primaria’ que duerme en el mundo, lo que nos permitió expandir mucho la aventura. Así que evitamos la palabra ‘Trifuerza’ en la historia. Pero luego supongo que parece grande y claro para cualquiera que claramente es la Trifuerza. Pero en ese momento, cuando lo ves con esperanza, piensas: ¡Lo sabía!’”.

Esto seguramente será un pensamiento que veremos en un futuro en la serie. Al liberarse de ciertos conceptos, los desarrolladores tienen la libertad de experimentar con ideas de la serie, y expandirlas de una idea que tal vez en el pasado no hubieran sucedido. En temas relacionados, estas son las ventas del juego. De igual forma, terminan en tiempo rápido esta entrega.

Nota del Autor:

Una de las ventajas que ofrece el hecho de que cada entrega de The Legend of Zelda se lleve a cabo en diferentes tiempos, es que los desarrolladores tienen la libertad de experimentar con múltiples conceptos, y es bueno ver que esto no ha cambiado, y seguirá siendo parte fundamental del ADN de la serie en un futuro.

Vía: Nintendo Everything