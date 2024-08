Gamestop abre tiendas con juegos retro

Estamos en una época del gaming en la que mucha gente del medio está buscando preservar los títulos más antiguos de consolas que se han quedado obsoletas y sin nuevos usos, razón por la cual existe el mercado gris como ebay, donde hay a la venta estos artículos según el nivel de rareza. Sin embargo, hay gente que echa de menos ir a una tienda y encontrarse con los clásicos, problema que aparentemente la cadena de tiendas GameStop resolverá en los próximos meses por venir.

La iniciativa en cuestión lleva el nombre de GameStop Retro, la cual dará la oportunidad a coleccionistas de obtener videojuegos que tal vez no consiguieron en su infancia, aunque hasta el momento no se ha establecido bajo qué guía pondrán los precios, dado que hay títulos muy baratos y otros que se van hasta el espacio. De momento, no se ha dado una respuesta por parte de esta tienda famosa de los Estados Unidos.

Vale la pena mencionar, que el catálogo será muy extenso, pues en el caso de Nintendo se abarcará desde NES hasta Wii U, con Xbox desde el clásico hasta el 360, PlayStation desde el clásico hasta Vita, incluso SEGA estará presente con su Genesis hasta Dreamcast. Todos estos logos se ven en el anuncio oficial, por lo que hasta el momento quedan descartados otros dispositivos del mercado como Atari, Intellivision, entre otros que también fueron parte importante de la industria de los juegos.

THE CLASSICS ARE BACK. New Retro GameStops are now spawning near you: https://t.co/m42FevuQaY pic.twitter.com/79PloFFiOx — GameStop (@gamestop) August 27, 2024

Esta es la descripción de las tiendas:

GameStop es una cadena minorista estadounidense especializada en la venta de videojuegos, consolas, accesorios y productos relacionados con la cultura gamer y el entretenimiento digital. Fundada en 1984, se convirtió en una de las tiendas más populares y ampliamente reconocidas para la compra de videojuegos tanto nuevos como usados. La compañía opera a través de tiendas físicas en varios países y también tiene una fuerte presencia en línea, donde los clientes pueden comprar videojuegos, consolas, productos electrónicos, figuras de colección y más. Además de la venta de productos, GameStop ofrece servicios como el intercambio de videojuegos y consolas usados, lo que permite a los jugadores obtener crédito o efectivo para adquirir otros productos.

No está de más comentar que presuntamente no es un proyecto que se quedará para siempre. Por lo que habrá que descubrir cuándo será retirado, y sobre todo, qué juegos pondrán a la venta.

Nota del autor: Va a estar raro seguramente el tema de los precios. Y es que si se guían por los impuestos en pricecgarting será un mundo de dolor para quien intente llevarse su juego de la infancia.