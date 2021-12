Después de que se confirmara su fecha de lanzamiento durante The Game Awards 2021, Forspoken ha estado dando mucho de qué hablar en estos días. Lo nuevo de Square Enix y Luminous Productions estará llegando al mercado el siguiente año, exclusivamente en consolas PS5, pero ¿por cuánto tiempo será así?

Recientemente, PlayStation lanzó una nueva imagen promoviendo el juego, y si alcanzas a leer las letras chicas, verás que Forspoken sería exclusivo de PS5 por al menos dos años más. Es decir, hasta 2024.

Ahora bien, esto no significa necesariamente que Forspoken llegará a Xbox Series X|S tan pronto como termine su exclusividad, solo significa que en los próximos dos años no verás a este juego en otra consola que no sea PS5. Ya dependerá de Square Enix si quiere lanzarlo o no en las consolas de Microsoft.

Forspoken llegará a PS5 y PC el 24 de mayo de 2022.

Nota del editor: Normalmente este tipo de juegos suelen tener una exclusividad no mayor a un año, por lo que el caso de Forspoken ciertamente llama la atención. De todos modos, cuando se trata de Xbox, Square Enix siempre tiende a ignorarlos aunque yo diría que este juego sí llegará a plataformas de Microsoft eventualmente.

