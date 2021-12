Con el final del año ya en curso, diversos sitios y medios han comenzado a publicar sus respectivas listas de los mejores títulos de 2021. La semana pasada vimos como The Game Awards tomó el escenario principal en este tema. Sin embargo, ahora es momento de conocer qué dicen los jugadores, específicamente los de Steam.

Recientemente, Steam Database, el cual se encarga de recopilar toda la información relacionada con la tienda digital de Valve, compartió la lista de los mejores juegos de 2021, esto a base de una serie de datos y un algoritmo que generó el siguiente orden en particular:

-Totally Accurate Battle Simulator

-Dyson Sphere Program

-Rhythm Doctor

-Firework

-Cookie Clicker

-The Room 4: Old Sins

-PowerWash Simulator

-Townscaper

-Tiny Bunny

-Before Your Eyes

El algoritmo de clasificación de SteamDB está determinado por una serie de factores, incluido el número total de calificaciones positivas y negativas, un porcentaje factorizado de ambos y el recuento máximo de jugadores simultáneos del juego. Esto da como resultado una lista que no se parece en lo más mínimo a algunas de las premiaciones que se pueden encontrar en otros lugares.

Esto no quiere decir que el resto de la lista, la cual está conformada por 250 títulos, esté llena de juegos de este tipo. En el puesto número 19 encontramos It Takes Two, ganador del GOTY en The Game Awards. Psychonauts 2 está en el puesto 15. Resident Evil Village toma la posición 24.

Nota del Editor:

Una lista… única. El algoritmo de SteamDB tal vez sea el más acertado al momento de hablar de números concretos, pero ninguno de estos títulos refleja las verdaderas tendencias de este año, ni las experiencias que se ganaron el corazón del público.

Vía: SteamDB