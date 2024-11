Uno de los aspectos que ha caracterizado al hardware de Sony en esta generación, han sido las múltiples variaciones de color y diseños que hemos visto en el DualSense. De esta forma, la compañía quiere que veamos un trato similar con otros accesorios, como lo son el DualSense Edge y los audífonos Pulse Elite.

De acuerdo con billbil-kun, famoso insider que usualmente comparte información acertada, en el próximo mes, PlayStation anunciará variaciones en color negro del DualSense Edge, así como los audífonos Pulse Elite y Pulse Explore. Similar a otros productos de este tipo, el precio será igual que estos dispositivos tienen en sus variantes en blanco:

DualSense Edge -$199.99

Pulse Elite – $149.99

Pulse Explore – $199.99

Lamentablemente, por el momento no hay información sobre su fecha de lanzamiento, aunque billbil-kun ha señalado que estos modelos serán anunciados antes de la Navidad, por lo que no se descarta la posibilidad de que incluso estén disponibles en las próximas semanas, listos para aparecer debajo del árbol.

Aunque Sony se ha mantenido en silencio, el próximo 3 de diciembre se celebra el 30 aniversario de PlayStation, por lo que se espera que pronto se lleve a cabo un State of Play o PlayStation Showcase que nos dé una idea de lo que viene para la compañía. En temas relacionados, PlayStation ya estaría trabajando en una nueva consola portátil. De igual forma, estos son los planes de la compañía para el Black Friday.

Nota del Autor:

Me gusta coleccionar múltiples variantes del DualSense, es algo que no me esperaba, pero es divertido. Sin embargo, pagar los precios premium de estos modelos es demasiado, aunque tenerlos en otros colores me interesa.

Vía: Eurogamer