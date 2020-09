Filtración revela la existencia de un Nintendo GameCube portátil

Una nueva filtración de Nintendo ha revelado la existencia de un GameCube portátil que evidentemente jamás vio la luz del día. Aparentemente, la Gran N estaba experimentando con una versión portátil de la consola, pero se desconoce exactamente su infraestructura, sin embargo, tenemos un documento que nos da una mejor idea de cómo hubiera sido el producto final.

Por medio de Twitter, el hacker conocido como Toruzz compartió un documento técnico para el GameCube portátil. De acuerdo con este usuario, la consola hubiera venido equipada con un dock para conectar más controles, tarjetas de memoria, un lector mini de DVDs y más:

A portable GC model proposal has been found in the recent leaks. It would’ve included a dock with support for external controllers, network, memory cards and a mini-DVD drive. pic.twitter.com/wETVYLKpzi

— toruzz (@toruzz) September 2, 2020