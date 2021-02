Filtración revela el posible título para The Matrix 4

The Matrix 4 es una de las cintas más esperadas actualmente. Aunque el COVID-19 ha complicado la producción y estreno de la cinta. Afortunadamente, varios detalles siguen surgiendo, ya sea de forma oficial o no. De esta forma, una nueva filtración ha revelado que esta cinta llevaría el nombre de The Matrix Resurrections.

De acuerdo con Yahoo, esta información salió a la luz después de que una estilista que trabajó en esta cinta publicó una imagen en su Instagram, en donde se puede ver una nota con el título de The Matrix 4 revelado. Esta publicación fue eliminada inmediatamente, pero la información se esparció por todo el internet.

La imagen mostraba una gabardina. Junto a la prenda de vestir había una carta que decía “… durante estos tiempos extraordinarios en la realización de Matrix Resurrections”, la cual está firmada por la directora, Lana Wachowski.

Aunque este tipo de información no es oficial, considerado el final que tuvieron personajes como Neo y Trinity en The Matrix Revolutions, y en la nueva entrega se encuentran con vida, el título tiene mucho sentido. Por su parte, Warner Bros. ha mencionado que esta cinta sigue sin un título oficial.

The Matrix 4, o The Matrix Resurrections, llegará a los cines y a HBO Max simultáneamente el 22 de diciembre de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver el logo oficial de la cinta.

Vía: Yahoo